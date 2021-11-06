Німеччина увійшла до трійки країн, де найбільше нових COVID-хворих

4 листопада у світі виявили 505 201 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 84 846 нових випадків, в Росії - 40 735, в Німеччині – 35 806.

Крім того, в Британії – 34 029 заражень, в Туреччині – 28 193, в Україні – 26 488. У Європі Україна четверта за цим показником.

7 688 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником третя у світі і друга в Європі.

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Нагадаємо: 4 листопада в Україні було госпіталізовано 5 497 осіб, одужала 13 281 особа.