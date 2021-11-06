Понад 40 осіб загинули в обвалі багатоповерхівки в Нігерії

Кількість загиблих в обвалі 22-поверхівки в Лагосі (Нігерія) досягла 43.

Джерело: AP з посиланням на представника нігерійського Червоного Хреста

Деталі: Зазначається, що з завалів витягли ще сім тіл.

Уточнюється, що з вівторка нікого з тих, хто вижив, не врятували з місця події.

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