Понад 40 осіб загинули в обвалі багатоповерхівки в Нігерії
Субота, 6 листопада 2021, 07:33
Кількість загиблих в обвалі 22-поверхівки в Лагосі (Нігерія) досягла 43.
Джерело: AP з посиланням на представника нігерійського Червоного Хреста
Деталі: Зазначається, що з завалів витягли ще сім тіл.
Уточнюється, що з вівторка нікого з тих, хто вижив, не врятували з місця події.
Передісторія:
- 2 листопада в престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.
- Кількість людей, які заблоковані завалом, невідома.
- Уряд штату Лагос заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу.