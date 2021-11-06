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Понад 40 осіб загинули в обвалі багатоповерхівки в Нігерії

Субота, 6 листопада 2021, 06:33
Понад 40 осіб загинули в обвалі багатоповерхівки в Нігерії
BENSON IBEABUCHI/AFP via Getty Images

Кількість загиблих в обвалі 22-поверхівки в Лагосі (Нігерія) досягла 43.

Джерело: AP з посиланням на  представника нігерійського  Червоного Хреста

Деталі: Зазначається, що з завалів витягли ще сім тіл.

Уточнюється, що з вівторка нікого з тих, хто вижив, не врятували з місця події.

Передісторія:

  • 2 листопада в престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.
  • Кількість людей, які заблоковані завалом, невідома.
  • Уряд штату Лагос заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африка
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