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МОЗ думає ввести "ковідну амністію" для тих, хто купив сертифікати

Субота, 6 листопада 2021, 09:09
фото КМУ

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі журналістам у п'ятницю, повідомляє Укрінформ та Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему - ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити".

Деталі: За його словами, у МОЗ також ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу Covid у вакцинованих людей.

"Зараз створюється комісія, і буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори – що відбулося і чому людина померла", – сказав міністр.

Він зазначив, що під час таких перевірок виявлятимуться випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

"Як правило, якщо людина важко переносить Covid-19, вона дуже часто зізнається, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію", – сказав Ляшко.

Теми: Ляшко ВікторкоронавірусМОЗ


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