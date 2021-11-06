Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
Субота, 6 листопада 2021, 16:48
Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, зокрема, із застосуванням безпілотника.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Українські військові наголосили, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим "тиші" на фронті.
Так, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
А в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність".
Українська правда