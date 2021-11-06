Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням

Субота, 6 листопада 2021, 16:48
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
Війна на сході, фото штабу ООС

Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, зокрема, із застосуванням безпілотника.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Українські військові наголосили, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим "тиші" на фронті.

Так, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

А в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаРосіяООСОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
війна
Сили оборони вели контрнаступ на трьох ділянках фронту, поступово послаблюючи ворога – ISW
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: