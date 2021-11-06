Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням

Війна на сході, фото штабу ООС

Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, зокрема, із застосуванням безпілотника.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Українські військові наголосили, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим "тиші" на фронті.

Так, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

А в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність".