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Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей

Субота, 6 листопада 2021, 21:56
Вакцинація дітей, фото AFP/Getty Images

Уряд Коста-Рики першим у світі запровадив обов'язкову протиковідну вакцинацію для громадян віком до 18 років.

Джерело: DW

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Коста-Рики у п'ятницю, 5 листопада, запровадило обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для громадян віком до 18 років. Дітей і підлітків будуть щеплювати препаратом Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer.

Вакцинація дітей віком від 5 до 11 років розпочнеться у березні 2022 року.

Країна уклала з BioNTech/Pfizer договір про постачання 3,5 млн доз вакцини, півтора мільйона з яких передбачені саме для дітей.

Коста-Рика стала першою країною в світі, де вакцинацію дітей та підлітків зробили обов'язковою, в інших країнах таке щеплення є рекомендованим.

Нині у Коста-Ріці принаймні одну дозу вакцини проти ковіду вже отримали близько 73% підлітків віком від 12 до 19 років, загалом близько 54% населення повністю вакциновано.

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров'я України затвердило позицію Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, яка, серед іншого, рекомендувала вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років.

Знати більше: Я вакцинувався. Що ж буде тепер з моїм ДНК? Говоримо про найбільші страхи щодо щеплення проти коронавірусу

Теми: дітивакцинаціякоронавірус


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