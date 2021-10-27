Дітей від 12 років можна вакцинувати проти Covid за наявності всіх щеплень – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило позицію Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, яка, серед іншого, рекомендувала вакцинувати проти коронавірусу SARS CoV 2 дітей від 12 років.

Джерело: наказ МОЗ від 13 жовтня та Позиція НТГЕІ від 27 вересня

Деталі: МОЗ ввів у дію рішення оперативного штабу з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, який рекомендував затвердити позицію Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Серед іншого, НТГЕІ рекомендує вакцинувати підлітків 12-17 років вакциною "Comirnaty" виробництва компаній "Pfizer" і "BioNTech", адже клінічні дослідження різних типів вакцин проти Covid-19 для різних вікових груп дітей тривають.

Дослівно: "Враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Застосування Comirnaty від Pfizer/BioNTech протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини".

Деталі: Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech необхідно відкласти введення другої дози в серії щеплень Covid-19 до отримання додаткових наукових даних.

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний із вакцинацією проти Covid-19, і які більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти Covid-19, вважають експерти.

Вони рекомендують відтермінувати вакцинацію проти Covid-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром, до отримання додаткових наукових даних.

Як зазначається, "у випадку виникнення дефіциту вакцин проти Covid-19 пріоритетно забезпечити вакцинами проти Covid-19 дітей віком від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу Covid-19 та виникнення серйозних ускладнень від нього".

Вакцина "Comirnaty" (Pfizer/BioNTech) для дітей віком від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб.

Між введенням вакцин проти Covid-19 та вакцин проти інших інфекційних хвороб необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу за винятком екстреної вакцинації та вакцинації проти грипу. Це стосується як дітей, так і дорослих.

Вакцини проти Covid-19 можна вводити одночасно з інактивованою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. У медичній документації має бути зазначено, в яку кінцівку була введена вакцина проти Covid-19.

Окрім того, НТГЕІ вважає за необхідне розрізняти поняття "додаткової дози вакцин проти Covid-19, які вводяться з ревакцинальною метою для посилення імунної відповіді, що згасає з плином часу, та введення додаткових доз для досягнення кращого захисту імуноскопрометованим особам".

Експерти наголошують, що питання застосування додаткової дози вакцини проти Covid-19 потребує додаткового вивчення для висновків.