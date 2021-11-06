У США суд призупинив обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній

Федеральний апеляційний суд США призупинив дію правила щодо обов'язкової вакцинації проти коронавірусу співробітників великих компаній.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Деталі: Федеральний апеляційний суд Нового Орлеана (штат Луїзіана) у суботу, 6 листопада, призупинив дію розпорядження адміністрації США про обов'язкову ковід-вакцинацію для співробітників компаній, у яких працевлаштовано від 100 осіб.

Нове правило мало набути чинності 4 січня.

Зазначається, що суд ухвалив рішення на основі позовів від десятків компаній, правозахисних груп та прокурорів штатів Техас, Луїзіана, Юта та Південна Кароліна.

Суд вважає, що є підстави поставити під сумнів конституційність та легітимність рішення влади, оскільки за версією позивачів, виконавча влада США не має права примушувати співробітників до вакцинації.

Адміністрації президента Джо Байдена дано час до 17 години понеділка (8 листопада) щоб відреагувати на судовий документ.

Передісторія: Раніше Білий дім оголосив, що з 4 січня 2022 року обов'язкова вакцинація стосуватиметься співробітників компаній, що налічують від 100 осіб. Громадяни, які не бажають робити щеплення, повинні будуть мінімум раз на тиждень в обов'язковому порядку проходити тестування на коронавірус.