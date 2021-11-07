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США наказали своїм співробітникам покинути Ефіопію

Неділя, 7 листопада 2021, 03:32
Spencer Platt/Getty Images

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов’язаним з надзвичайними ситуаціями,  залишити країну.

Джерело: посольство США в Аддис-Абебі, Reuters

Деталі: У США заявили, що в Ефіопії інциденти цивільних заворушень та етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися та викликати перебої у ланцюжку поставок, відключення зв'язку та збої у поїздках..

Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.

Передісторія: 3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

Теми: СШААфрика


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