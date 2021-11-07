19 людей загинули в аварії в Мексиці — вантажівка врізалася в шість авто

В Мексиці щонайменше 19 людей загинули внаслідок аварії на шосе, що з'єднує Мехіко з містом Пуебла.

Джерело: AFP з посиланням на федеральне дорожнє управління CAPUFE

Деталі: Ще троє осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Зазначається, що вантажівка врізалась одразу в шість автомобілів. Деякі машини спалахнули після удару. Уточнюється, що ця ділянка шосе була закрита для руху транспорту.

Нагадаємо: У травні 23 людини загинули і близько 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.