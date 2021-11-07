19 людей загинули в аварії в Мексиці — вантажівка врізалася в шість авто
Неділя, 7 листопада 2021, 04:31
В Мексиці щонайменше 19 людей загинули внаслідок аварії на шосе, що з'єднує Мехіко з містом Пуебла.
Джерело: AFP з посиланням на федеральне дорожнє управління CAPUFE
Деталі: Ще троє осіб отримали поранення, їх госпіталізували.
Зазначається, що вантажівка врізалась одразу в шість автомобілів. Деякі машини спалахнули після удару. Уточнюється, що ця ділянка шосе була закрита для руху транспорту.
Нагадаємо: У травні 23 людини загинули і близько 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.