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19 людей загинули в аварії в Мексиці — вантажівка врізалася в шість авто

Неділя, 7 листопада 2021, 04:31
APA.AZ

В Мексиці щонайменше 19 людей загинули внаслідок аварії на шосе, що з'єднує Мехіко з містом Пуебла.

Джерело: AFP з посиланням на федеральне дорожнє управління CAPUFE

Деталі: Ще троє осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Зазначається, що вантажівка врізалась одразу в шість автомобілів. Деякі машини спалахнули після удару. Уточнюється, що ця ділянка шосе була закрита для руху транспорту.

Нагадаємо:  У травні 23 людини загинули і близько 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.

Теми: Мексикааварія


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