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Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19

Неділя, 7 листопада 2021, 05:36
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

5 листопада у світі виявили 417 576 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Росії – 41 335 хворих, в США – 32 479, в Британії – 30 693.

Крім того, в Туреччині – 27 474 зараження, в Німеччині - 26,389, в Україні - 25,063. Україна за кількістю хворих четверта в Європі.

6 350 людей у світі померли від коронавірусу. За цим показником (793 смерті) Україна друга у світі і друга в Європі. На першому місці РФ.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 5 листопада в Україні госпіталізували за добу 5 057 осіб, одужало – 11 817 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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