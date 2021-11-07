Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19

5 листопада у світі виявили 417 576 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Росії – 41 335 хворих, в США – 32 479, в Британії – 30 693.

Крім того, в Туреччині – 27 474 зараження, в Німеччині - 26,389, в Україні - 25,063. Україна за кількістю хворих четверта в Європі.

6 350 людей у світі померли від коронавірусу. За цим показником (793 смерті) Україна друга у світі і друга в Європі. На першому місці РФ.

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Нагадаємо: 5 листопада в Україні госпіталізували за добу 5 057 осіб, одужало – 11 817 осіб.