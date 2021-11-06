В Україні антирекорд смертності від Covid: майже 800 людей за добу

За добу 5 листопада в Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid, померло 793 особи – рекордна кількість за весь період пандемії.

Джерело: МОЗ

Деталі: До цього найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня – тоді померли 734 хворих.

Госпіталізовано за добу 5 057 осіб, одужало – 11 817 осіб. Серед нових хворих – 1 541 дітей і 398 медпрацівників.

Найбільше померлих за добу в Херсонській області – 144. Також високі цифри в Дніпропетровській області – 89 померлих. На Київщині зафіксували 50 смертей, у Києві – 41.

Найбільше нових випадків Covid виявили на Дніпропетровщині (2616) і Одещині (2177).

Загалом з початку пандемії в Україні зафіксували 3 058 014 випадків коронавірусу, померло 71 635 хворих, одужало – 2 504 236 осіб; проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

Що передувало: За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померло 696 людей.

Найбільше значення за кількістю нових хворих фіксувалося 3 листопада – тоді виявили 27 377 випадків.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП