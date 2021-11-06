Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні антирекорд смертності від Covid: майже 800 людей за добу

Субота, 6 листопада 2021, 08:16
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 5 листопада в Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid, померло 793 особи – рекордна кількість за весь період пандемії.

Джерело: МОЗ

Деталі: До цього найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня – тоді померли 734 хворих.

Госпіталізовано за добу 5 057 осіб, одужало – 11 817 осіб. Серед нових хворих – 1 541 дітей і 398 медпрацівників.

Найбільше померлих за добу в Херсонській області – 144. Також високі цифри в Дніпропетровській області – 89 померлих. На Київщині зафіксували 50 смертей, у Києві – 41.

Найбільше нових випадків Covid виявили на Дніпропетровщині (2616) і Одещині (2177).

Загалом з початку пандемії в Україні зафіксували 3 058 014 випадків коронавірусу, померло 71 635 хворих, одужало – 2 504 236 осіб; проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

Що передувало: За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померло 696 людей.

Найбільше значення за кількістю нових хворих фіксувалося 3 листопада – тоді виявили 27 377 випадків. 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу неділі виявили 13 тисяч нових хворих на ковід, майже 500 смертей

Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана

Україна залишається 2-ю у світі за смертністю від covid

Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко

Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці

фотоСтало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Усі новини...
коронавірус
МОЗ думає ввести "ковідну амністію" для тих, хто купив сертифікати
Пане президенте, ваші інстаграм-підписники помирають
19 мільйонів щеплень від Covid провели в Україні за час пандемії
Останні новини
09:39
Земмур випередить Ле Пен і вийде у другий тур виборів президента Франції - опитування
09:36
Вибухи на складах у Сватовому: перед судом постануть двоє командирів
09:18
Кліматичний саміт COP26: екологічні амбіції та головні висновки першого тижня
09:04
У Німеччині найвищий рівень захворюваності на Covid-19 з початку пандемії
08:59
У Нікарагуа відбулися "вибори" президента: всі основні опоненти Ортеги - у тюрмі
08:30
За перший тиждень листопада вакцинувалися понад 1,6 мільйона українців - МОЗ
08:15
За добу неділі виявили 13 тисяч нових хворих на ковід, майже 500 смертей
08:00
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана
07:15
Окупанти на Донбасі скидали з безпілотників постріли ВОГ
06:35
Хакери зламали 9 організацій – ЗМІ
Усі новини...