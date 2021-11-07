ЄС: Британія має піти на поступки в суперечці щодо протоколу Північної Ірландії

ЄС стверджує, що Великобританія має піти на поступки, щоб вирішити тупикову торговельну суперечку з приводу Північної Ірландії після Brexit.

Джерело: Politico

Деталі: Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович і міністр Великобританії щодо Brexit Девід Фрост зустрілися в п'ятницю в Брюсселі, щоб обговорити розбіжності щодо торгівлі через Ірландське море і так званого протоколу Північної Ірландії, який регулює це. Три тижні технічних переговорів поки що не змогли вирішити суперечки, і п'ятнична зустріч так само закінчилася глухим кутом.

Шефчович сказав, що Великобританія не йде на поступки, і наполягав на тому, що ЄС вже доклав значних зусиль для досягнення спільної позиції, висунувши у жовтні всеосяжний та безпрецедентний пакет пропозицій. Він попередив, що якщо Британія застосує 16 статтю і так призупинить дію протоколу або його частин, такий крок "матиме серйозні наслідки" для Північної Ірландії та для відносин між ЄС та Великобританією.

Офіційні особи ЄС та Великобританії продовжать переговори щодо протоколу наступного тижня. Очікується, що Фрост та Шефчович знову зустрінуться 12 листопада у Лондоні.

Що передувало: У середині жовтня ЄС запропонував Британії поступки щодо режиму ввезення товарів до Північної Ірландії, що скасують близько 80% перевірок на продукцію, яка продається у супермаркетах.

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