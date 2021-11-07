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Заборона абортів: влада Польщі відреагувала на протести після смерті вагітної жінки

Неділя, 7 листопада 2021, 15:18
Ізабела, скрін з відео

У Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар у зв’язку з масовими протестами через смерть молодої вагітної жінки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: У МОЗ країни наголосили, що у разі настання стану, що загрожує життю або здоров’ю вагітної, у тому числі запальний процес чи кровотеча, негайне переривання вагітності є законним, і достатньою підставою для рішення лікаря може бути одна із вищезазначених причин.

Водночас у померлої жінки відійшли води, а цей стан сам по собі не є показанням для переривання вагітності. Про кровотечу у загиблої жінки не йшлося – вона померла від сепсису, що розвинувся.

Міністерство відтепер пропонує польським лікарям у ситуаціях передчасного відходження вод спочатку пересвідчитися в тому, що води насправді відійшли, взяти зразки у вагітної та зробити аналізи, контролювати стан жінки – кількість ударів серця, тиск, за певних умов ввести антибіотики.

У разі "ознак загрози для життя плоду… може бути розглянуте переривання вагітності. Рішення залишається за жінкою після надання вичерпної інформації щодо загрози для життя плоду і його шансів вижити".

Дослівно МОЗ Польщі: "Підкреслюємо, що лікарі не повинні боятися приймати очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань".

Передісторія: 30-річна Ізабела потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами адвокатки родини померлої, лікарі чекали на смерть плода аби зробити аборт, замість цього пішла з життя молода жінка.

Адвокатка називає Ізабелу першою жертвою майже повної заборони абортів у Польші. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

У лікарні, де сталася трагедія, заявили, що справу розслідує прокуратура, однак запевнили, що рішення щодо Ізабели лікарі приймали з урахуванням правових положень, що зараз діють у Польщі.

Десятки тисяч людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про загиблу Ізабелу. Вона померла внаслідок септичного шоку в лікарні, їй не зробили аборт, незважаючи на проблемну вагітність.

Теми: Польщаправа людини


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