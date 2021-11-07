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Після смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів

Неділя, 7 листопада 2021, 09:18
Після смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів
Фото rmf24.pl

Десятки тисяч людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про загиблу Ізабелу. Вона померла внаслідок септичного шоку в лікарні, оскільки її позбавили права зробити аборт, незважаючи на проблемну вагітність і смертельні, небезпечні ураження плода.

Джерело: DW

Деталі: Молода жінка на ім'я Ізабела померла у вересні, але про її смерть стало широко відомо в Польщі лише минулого тижня. Медики в лікарні відтягували переривання вагітності, незважаючи на те, що плід мав дефекти, включаючи нестачу амніотичної рідини, що було несумісним з життям.

Ізабела
Ізабела
Скрін з відео

Наймасовіша акція протесту відбулась у Варшаві, де десятки тисяч людей із фотографіями померлої скандували: "Жодної більше" та вимагали від влади пом'якшити законодавство стосовно абортів.

За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.

Передісторія: 30-річна Ізабела потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами Будзовської, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки.

За словами адвокатки, Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

Ізабела
Ізабела
Скрін з відео

Після смерті Ізабели у лікарні в Пщині відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

У січні 2021 року у Польщі набула чинності майже повна заборона на аборти. Згідно з рішенням Конституційного суду, яке спричинило масові вуличні протести по всій країні, переривання вагітності через патологію плода є незаконним. Офіційно аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері. Як саме та хто має вирішувати рівень небезпеки, чітко не визначено, у випадку Ізабели лікарі констатували, що відійшли води, але загалом у акушерстві це не призводить до смерті породілі.

У лікарні, де сталася трагедія, заявили, що прокуратура розслідує справу, однак "всі медичні рішення були прийняті з урахуванням правових положень і стандартів поведінки, що діють у Польщі".

Жорсткі обмеження абортів підтримує керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і католицька церква Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщамітингиправа людини
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