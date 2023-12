Після смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів

Десятки тисяч людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про загиблу Ізабелу. Вона померла внаслідок септичного шоку в лікарні, оскільки її позбавили права зробити аборт, незважаючи на проблемну вагітність і смертельні, небезпечні ураження плода.

Джерело: DW

Деталі: Молода жінка на ім'я Ізабела померла у вересні, але про її смерть стало широко відомо в Польщі лише минулого тижня. Медики в лікарні відтягували переривання вагітності, незважаючи на те, що плід мав дефекти, включаючи нестачу амніотичної рідини, що було несумісним з життям.

Наймасовіша акція протесту відбулась у Варшаві, де десятки тисяч людей із фотографіями померлої скандували: "Жодної більше" та вимагали від влади пом'якшити законодавство стосовно абортів.

Thousands of people spent over four hours matching through central Warsaw following the death of one woman. Protests were also held in a number of towns & cities across Poland under the #NotOneMore#anijednejwiecej banner. @gazeta_wyborcza covered Warsaw:https://t.co/zcye9QfrSG