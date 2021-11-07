Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна засудила замах на прем’єра Іраку

Неділя, 7 листопада 2021, 18:45
Україна засудила замах на прем’єра Іраку
TOM BRENNER-POOL/GETTY IMAGES

Україна засудила замах на прем’єрміністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "В Україні рішуче засуджують замах на прем’єрміністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, скоєний 7 листопада.

Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави".

Деталі: У МЗС закликали політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів.

Передісторія:

  • Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію прем'єрміністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада. Прем'єр не постраждав.
  • Західні дипломати в Зеленій зоні, де знаходяться урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі.  Два урядовці повідомили, що в резиденції стався принаймні один вибух.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: