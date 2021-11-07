Україна засудила замах на прем’єра Іраку
Неділя, 7 листопада 2021, 18:45
Україна засудила замах на прем’єрміністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі.
Джерело: МЗС України
Дослівно: "В Україні рішуче засуджують замах на прем’єрміністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, скоєний 7 листопада.
Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави".
Деталі: У МЗС закликали політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів.
Передісторія:
- Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію прем'єрміністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада. Прем'єр не постраждав.
- Західні дипломати в Зеленій зоні, де знаходяться урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі. Два урядовці повідомили, що в резиденції стався принаймні один вибух.
Українська правда