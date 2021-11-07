Україна засудила замах на прем’єра Іраку

Україна засудила замах на прем’єрміністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "В Україні рішуче засуджують замах на прем’єрміністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, скоєний 7 листопада.

Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави".

Деталі: У МЗС закликали політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів.

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