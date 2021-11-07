Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади

Багаторічний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка поки що продовжує урядову діяльність, не планує займатися політикою після обрання нового канцлера.

Джерело: Меркель в інтерв'ю DW

Пряма мова: "Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою.

Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні".

Деталі: Меркель зізналася, що поки не знає, чим займатиметься далі.

"Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", - сказала вона.

Що передувало: 26 жовтня у Меркель, яка 16 років була канцлером Німеччини, закінчився термін повноважень. Однак президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив її продовжити урядову діяльність до обрання нового канцлера.

СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

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