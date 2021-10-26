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У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини

Вівторок, 26 жовтня 2021, 16:20
У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини
Ангела Меркель. фото Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель продовжити урядову діяльність до обрання нового канцлера.

Про це пише Der Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

У Німеччині у вівторок відбулося перше засідання Бундестагу нового скликання. З цього дня повноваження канцлера припиняються.

Штайнмаєр вже 26 жовтня у палаці Бельвю передасть посвідчення про звільнення членам федерального уряду. Втім, президент офіційно попросив Меркель продовжувати виконувати обов'язки канцлерки.

Меркель була присутня на сьогоднішньому засіданні парламенту, хоча вона вже не є членом Бундестагу вперше за 31 рік. Разом зі Штайнмаєром вона перебувала у ложі для гостей.

Нагадаємо, минулого тижня СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

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Теми: Меркель
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