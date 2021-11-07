У РФ показали пропагандистський фільм про Україну з Ющенком, Кузьміним і Шарієм

Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна – вічне сьогодення", в якому взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Фільм позиціонується як "розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники".

Видання пише, що Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій – про "відсутність незалежності України", Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса" і т.д.

Всі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос – дружиною Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа, який був визнаний винним в тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.

Попри це, як зазначає "Детектор медіа", фільм "Україна – вічне сьогодення" не знімали американські режисери або навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показало, а також додало на відео свій логотип. Створив фільм до зо-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок.

Цей фільм – перший досвід роботи інтерв’юєркою у Сімони Манджанте Пападопулос, про що вона повідомила в твіттері.

Зазначається, що фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою типових однакових статей. В них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців - у тому числі, про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань".

Фільм був викладений в мережу 24 серпня 2021 року.

Режисер і продюсер фільму — Ігор Лопатьонок. Це вже четвертий фільм, до створення якого він причетний, і який просуває проросійські наративи. Першим був "Бойня на Майдане", потім "Україна у вогні" і "Нерозказана історія України". Він також був продюсером ще одного проєкту — "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах — про Україну — у якості продюсера та інтерв’юєра також брав участь Олівер Стоун.