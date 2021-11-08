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США відкривають кордони для вакцинованих туристів

Понеділок, 8 листопада 2021, 02:52
фото: Getty Images

Сполучені Штати в понеділок відкривають кордони для туристів із Великобританії та інших країн.

Джерело: Independent, ВВС

Деталі: Як зазначається, тисячі мандрівників вирушать трансатлантичними рейсами на довгоочікувані зустрічі з рідними та друзями.

Авіакомпанії-конкуренти виконають синхронізований виліт з аеропорту Хітроу на знак припинення заборони на мандрівки.

Однак усі британські туристи, старші 18 років, повинні будуть надати підтвердження вакцинації, щоб в’їхати в США.

Літаки піднімуться з паралельних смуг в аеропорту Лондона о 8:30 ранку за місцевим часом перед вильотом у Нью-Йорк.

Крім Великобританії, заборона на поїздки знімається для людей з Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану та країн Шенгену – групи з 26 європейських країн.

Теми: СШАтуризм


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