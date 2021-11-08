Україна залишається 2-ю у світі за смертністю від covid
6 листопада у світі діагностували понад 342 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Росії зафіксували понад 39 тисяч, у Британії – понад 30 тисяч і в Туреччині – понад 25 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Німеччина.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія, Німеччина.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 226 841 797 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 064 585 смертей від COVID-19.
Нагадаємо: У суботу, 6 листопада, в країні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей, таким чином з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.
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