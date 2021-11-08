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Україна залишається 2-ю у світі за смертністю від covid

Понеділок, 8 листопада 2021, 05:45
фото: Ельдар Сарахман, УП

6 листопада у світі діагностували понад 342 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Росії зафіксували понад 39 тисяч, у Британії – понад 30 тисяч і в Туреччині – понад 25 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Німеччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 226 841 797 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 064 585 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 6 листопада, в країні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей, таким чином з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


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