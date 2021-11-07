Кількість смертей від ковіду в Україні перевищила 72 тисячі

У суботу, 6 листопада, в країні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей, таким чином з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.

Джерело: дані МОЗ станом на ранок 7 листопада

Деталі: Протягом останньої доби в Україні зафіксовано 17 419 нових випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 119, медпрацівників – 195.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

За день одужало 8 520 осіб, було госпіталізовано 5 652 хворих, померли 449 заражених.

Від початку пандемії в Україні захворіло 3 075 433 людини, кількість летальних випадків – 72 084.

Що передувало: В Україні 5 листопада зафіксували рекордну смертність від COVID - померло 793 людини. Україна друга у світі за смертністю від коронавірусу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП