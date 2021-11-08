Хакери зламали 9 організацій – ЗМІ

Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров’я, технологій та освіти – і принаймні одна з цих організацій знаходиться в США.

Джерело: CNN із посиланням на компанію безпеки Palo Alto Networks

Деталі: Цього разу хакери вкрали паролі у деяких цільових організацій з метою збереження довгострокового доступу до цих мереж, сказав Райан Олсон, старший співробітник Palo Alto Networks.

Олсон додав, що у цій кібератаці підозрюють китайське хакерське угрупування за аналізом тактик та інструментів.

Будь-яка компанія, яка веде бізнес з Пентагоном, може мати в своїх електронних листах низку даних про оборонні контракти, які можуть бути цікавими для іноземних шпигунів, зазначив Олсон.

Також він назвав 9 підтверджених жертв кібератаки є лише "наконечником списа".

Нагадаємо: Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.