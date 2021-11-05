США готові заплатити $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов’язаних з РФ

Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати осіб (або їхнє місцезнаходження), що займають керівні посади у транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide.

Крім того, Департамент також пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка може призвести до арешту та/або засудження в будь-якій країні осіб, які намагалися або брали участь у процесі вимагання організацією DarkSide".

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