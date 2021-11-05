Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готові заплатити $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов’язаних з РФ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 04:46
фото з відкритих джерел

Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати осіб (або їхнє місцезнаходження), що займають керівні посади у транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide.

Крім того, Департамент також пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка може призвести до арешту та/або засудження в будь-якій країні осіб, які намагалися або брали участь у процесі вимагання організацією DarkSide".

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
  • DarkSide розробляє програмне забезпечення, що використовується для шифрування і крадіжки даних, потім вчить "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача і навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.
  • Злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.

Українська правда
Теми: СШАхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку

Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту

Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей

відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина

У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон

Усі новини...
США
Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі: додаткові 18 400 тонн дипломатії
США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк
Флагман 6-го флоту США увійшов до Чорного моря: росіяни заявили, що стежать
Останні новини
05:36
Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19
04:31
19 людей загинули в аварії в Мексиці — вантажівка врізалася в шість авто
03:32
США наказали своїм співробітникам покинути Ефіопію
02:34
Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку
01:20
11 людей загинули в пожежі в COVID-лікарні в Індії
23:58
фотоСуд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці
23:28
Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту
22:45
У США суд призупинив обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній
21:56
Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей
21:37
Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів
Усі новини...