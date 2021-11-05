США готові заплатити $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов’язаних з РФ
П'ятниця, 5 листопада 2021, 03:46
Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.
Джерело: Держдеп
Дослівно: "Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати осіб (або їхнє місцезнаходження), що займають керівні посади у транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide.
Крім того, Департамент також пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка може призвести до арешту та/або засудження в будь-якій країні осіб, які намагалися або брали участь у процесі вимагання організацією DarkSide".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
- DarkSide розробляє програмне забезпечення, що використовується для шифрування і крадіжки даних, потім вчить "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача і навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.
- Злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.
Українська правда