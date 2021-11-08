Окупанти на Донбасі скидали з безпілотників гранати

Протягом доби 7 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, також ворог скидав постріли ВОГ-17 з безпілотника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також за допомогою безпілотників ворог здійснив скидання пострілів ВОГ-17 біля Гнутового і Водяного, що на Приазов’ї.

Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.