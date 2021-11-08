Вибухи на складах у Сватовому: перед судом постануть двоє командирів

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України у справі про вибухи на Луганщині в 2015 році.

Джерело: ДБР

Деталі: У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, неподалік міста Сватове Луганської області.

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Вказані двоє військових обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Вказується, що ДБР продовжує вживати заходів для встановлення осіб, причетних до диверсії на артилерійському складі.

Що передувало: Про перші підозри у справі вибухів військових складів у Сватовому, які сталися у жовтні 2015 року, Державне бюро розслідування повідомило в лютому 2021 року.