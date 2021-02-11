Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вибухи на військових складах у Сватовому: повідомили перші підозри з 2015 року

Четвер, 11 лютого 2021, 19:47

Державне бюро розслідування повідомило перші підозри у справі вибухів військових складів у Сватовому, які сталися у жовтні 2015 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: 8 та 10 лютого 2021 року слідчі повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів.

Дослівно: "Внаслідок пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу.

Через це було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років".

Передісторія: 29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули 3 військовослужбовців та 1 цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в генштабі називали теракт.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежаДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини

ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову

Новини 11 лютого: падіння рейтингів ОПЗЖ, повернення Московського проспекту

Розслідування Bellingcat: Кара-Мурза вимагає допиту ФСБшників і збирається в ЄСПЛ

Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати

Верховний суд розгляне скаргу на закриття каналів Медведчука

Усі новини...
Луганська область
Організатори незаконного "референдуму" на Луганщині відбулися умовним терміном
Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона
СБУ оголосила в розшук ватажка бойовиків, який захоплював управління на Луганщині
Останні новини
00:35
Російські окупанти вбили другого військового за день 
23:58
Зеленський: Сепаратисти хочуть зірвати припинення вогню, ми не дамо
23:36
Україна очікує отримати вакцини AstraZeneca раніше, ніж Pfizer
22:53
Німеччина прийме 50 опонентів режиму Лукашенка – ЗМІ
22:27
Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини
22:11
Новини економіки: збитки "Енергоатому", авіаперельоти Зеленського
21:48
ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову
21:33
Єврокомісія розширить програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро
21:21
Новини 11 лютого: падіння рейтингів ОПЗЖ, повернення Московського проспекту
21:09
Євросоюз не бачить потреби змінювати Угоду про асоціацію, але послухає Україну
Усі новини...