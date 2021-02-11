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Вибухи на військових складах у Сватовому: повідомили перші підозри з 2015 року

Четвер, 11 лютого 2021, 18:47
Вибухи на військових складах у Сватовому: повідомили перші підозри з 2015 року

Державне бюро розслідування повідомило перші підозри у справі вибухів військових складів у Сватовому, які сталися у жовтні 2015 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: 8 та 10 лютого 2021 року слідчі повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів.

Дослівно: "Внаслідок пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу.

Через це було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років".

Передісторія: 29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули 3 військовослужбовців та 1 цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в генштабі називали теракт.

Українська правда

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Теми: Луганська областьпожежаДБР
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