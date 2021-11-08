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У Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО - "Схеми"

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:59
У Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО - Схеми
Руслан Демченко. фото mfa.gov.ua

В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: В ОПУ письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування".

Що передувало: Журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаРНБОлюстрація
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