Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО - "Схеми"

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:59
Руслан Демченко. фото mfa.gov.ua

В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: В ОПУ письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування".

Що передувало: Журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

Теми: Офіс президентаРНБОлюстрація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США не вважають, що Росія використовує газ як зброю

Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися

Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"

Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку – джерело

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

Усі новини...
Офіс президента
В ОП не підтверджують скупчення російських військ на кордоні
Єрмак лобіював призначення люстрованого чиновника на посаду в Одещину – “Схеми”
Головою апарату Ради призначили колишнього "смотрящого" за Разумковим
Останні новини
03:50
У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр
02:50
Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів
01:44
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
00:45
Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
23:55
Мер Чернігова пояснив ставлення про НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС
23:21
Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій
22:53
США не вважають, що Росія використовує газ як зброю
22:39
Продюсера гурту KAZKA жорстоко побили: нападника затримали по гарячих слідах
22:26
Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту – інвестор в облігації компанії
22:19
Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"
Усі новини...