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Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди" – "Схеми"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 00:55
Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював харківські угоди – Схеми
фото: mfa.gov.ua

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Журналісти оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, учасником якого був Демченко в статусі заступника міністра закордонних справ України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність".

Коментувати віднайдені "Схемами" факти Демченко поки відмовився.

Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди".

Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України.

"У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу" – зазначив він.

 

Демченко також підкреслив, що в межах переговорів з РФ, "Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття", а самі домовленості "йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненими щодо транзиту російського газу споживачам в Європі".

На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...)

Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки" – підкреслював дипломат.

 

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували "за" ратифікацію "харківських угод" у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала "за" ратифікацію цих угод.

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "харківських угод". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки".

Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади".

За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували.

На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: "Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність".

Раніше в МЗС у відповідь на запит журналістів заявляли, що він "не був причетний до підготовки харківських угод".

"Схеми" надіслали низку запитань до Демченка, який зараз працює в РНБО, з проханням про коментар. У відомстві відповіли, що "організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи".

Руслан Демченко з 2010 по 2014 рік працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019 – радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОХарківські угоди
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