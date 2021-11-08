В Україні почали відстороняти працівників, для яких covid-вакцина обов'язкова – Ляшко
З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада
Пряма мова Ляшка: "Набув чинності наказ МОЗ "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Йдеться про працівників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх закладів.
Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення".
Деталі: За словами Ляшка, не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок.
Міністр розповів, що в Україну вже поставили 31 мільйон доз вакцини.
Зокрема, на минулих вихідних прибуло 2 мільйони 930 тисяч доз мРНК-вакцини виробництва компанії Moderna у рамках ініціативи COVAX.
Також на вихідних доставили чергову партію (1 мільйон 400 тисяч доз) вакцини Пфайзер, закупленої за кошти держбюджету.
За словами Ляшка, на сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення.
Лідером за охопленням щепленнями залишається Київ, в якому 57% мешканців вже отримали отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс щеплення.
Передісторія:
- Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.
- Профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації.