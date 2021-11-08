В Україні почали відстороняти працівників, для яких covid-вакцина обов'язкова – Ляшко

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада

Пряма мова Ляшка: "Набув чинності наказ МОЗ "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Йдеться про працівників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх закладів.

Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення".

Деталі: За словами Ляшка, не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок.

Міністр розповів, що в Україну вже поставили 31 мільйон доз вакцини.

Зокрема, на минулих вихідних прибуло 2 мільйони 930 тисяч доз мРНК-вакцини виробництва компанії Moderna у рамках ініціативи COVAX.

Також на вихідних доставили чергову партію (1 мільйон 400 тисяч доз) вакцини Пфайзер, закупленої за кошти держбюджету.

За словами Ляшка, на сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення.

Лідером за охопленням щепленнями залишається Київ, в якому 57% мешканців вже отримали отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс щеплення.

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