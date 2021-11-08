У Києві від Covid померли ще 47 людей
За добу 7 листопада у столиці зареєстрували 606 нових випадки коронавірусу, 47 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "606 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 47 летальних випадків від вірусу – 26 жінок від 60 до 94 років та 21 чоловік від 50 до 85 років".
Деталі: Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському (159), Дніпровському (104) та в Дарницькому (90) районах.
118 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 322 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці 269 824 підтверджених випадки коронавірусу, 6 551 хворий помер, подолали коронавірус 234 311 мешканців столиці, з них 174 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві упродовж минулого тижня щодоби від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби помирали від 40 до понад 60 осіб, за добу 3 листопада померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.
- У Києві з 1 листопада запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки.
- Лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволене відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проведення масових заходів.