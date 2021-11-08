У Києві від Covid померли ще 47 людей

За добу 7 листопада у столиці зареєстрували 606 нових випадки коронавірусу, 47 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "606 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 47 летальних випадків від вірусу – 26 жінок від 60 до 94 років та 21 чоловік від 50 до 85 років".

Деталі: Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському (159), Дніпровському (104) та в Дарницькому (90) районах.

118 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 322 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 269 824 підтверджених випадки коронавірусу, 6 551 хворий помер, подолали коронавірус 234 311 мешканців столиці, з них 174 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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