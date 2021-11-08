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Експерти й політики маніпулюють статистикою щодо Covid – Ляшко

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:05
Віктор Ляшко, фото МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що порівнювати показники захворюваності на Covid-19 після вакцинації без порівняння рівня смертності – це маніпуляція, покликана дискредитувати вакцинальну кампанію.  

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада 

Деталі: Ляшко наголосив, що МОЗ від початку пандемії в Україні відкрито оприлюднювало щоденну статистику щодо поширення Covid-19, тож кожен може оцінювати рівень захворюваності, стан забезпеченості лікарень, перебіг вакцинації

Проте важливо й правильно трактувати дані, зазначив міністр.

За словами Ляшка, зараз статистикою свідомо маніпулюють: деякі експерти – для привернення уваги, деякі політики – у своїх цілях і для дискредитації кампанії з вакцинації.

Пряма мова: "Впевнений, ви не раз чули цифри та посилання на джерела про те, що країни, які вакцинували вже понад 80% свого населення мають хвилі захворюваності страшніші за ті, що сталися у період до вакцинації.

Проте у таких "новинах" часто не говорять, здавалося б, непомітні "але", які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій. Найчастіше з метою підміни понять порівнюють непорівнюване, ігнорують природні процеси розвитку епідемії, вимірюють все в абсолютних цифрах або в надто короткі проміжки часу, вириваючи з контексту окремі цифри".

Більше деталей: За слвами Ляшка, доволі поширена маніпуляція звучить як припущення, що вакцинація не діє, тому що в Україні висока смертність.

Він навів на противагу приклади країн Європи

Пряма мова: "Велика Британія при майже такій же кількості нових випадків, зменшила показники летальності вдесятеро, піднявши рівень охоплення вакцинацією до 67%.

Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації.

В цілому, завдяки вакцинації, країни Європи, що охопили щепленнями більше половини власного населення в середньому зменшили кількість летальних випадків більш як втричі, а значна частина з них у 8-10 разів.

І в Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя понад 5.5 тисяч осіб".

Українська правда
Теми: вакцинаціяепідеміяCovid-2019Ляшко Віктор


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