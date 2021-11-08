Силовики викрили ще одну шахрайську схему під виглядом сурогатного материнства

Правоохоронці викрили злочинну схему у Вінницькій області: шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства.

Джерело: СБУ, поліція Вінничини, Державна прикордонна служба

Деталі: За даними силовиків, послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України, сума "заробітку" становила майже мільйон доларів США.

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Організував схему 35-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів. Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства: укладення фіктивного шлюбу; внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів; підшукували сурогатних матерів.

Але насправді ділки створювали для клієнтів тільки видимість своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.

За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних "клієнтах", яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність "провідної медичної клініки".

За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.

Так, слідством встановлено, що у 2019 та 2020 роках вінничанин уклав договори на надання таких послуг з громадянином Китайської Народної Республіки та подружжям киян, які за станом здоров’я не могли мати дітей. Довірившись зловмисникам, потерпілі переказали на їх рахунки понад два мільйони гривень.

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей, вказує СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

Організатору злочинної схеми та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру в шахрайстві.

35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а його спільниці – нічний домашній арешт.

За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, та встановлює потерпілих.

Нагадаємо: У липні 2021 року СБУ заявила про викриття на Харківщині схеми продажу немовлят за кордон: "дитина під ключ" коштувала $60 тисяч.

У серпні столичні правоохоронці теж викрили схему незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство.