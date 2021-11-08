Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики викрили ще одну шахрайську схему під виглядом сурогатного материнства

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:04
Силовики викрили ще одну шахрайську схему під виглядом сурогатного материнства
фото поліції

Правоохоронці викрили злочинну схему у Вінницькій області: шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства.

Джерело: СБУ, поліція Вінничини, Державна прикордонна служба

Деталі: За даними силовиків, послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України, сума "заробітку" становила майже мільйон доларів США.

 
фото сбу

Організував схему 35-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів. Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства: укладення фіктивного шлюбу; внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів; підшукували сурогатних матерів.

Але насправді ділки створювали для клієнтів тільки видимість своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.

За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних "клієнтах", яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність "провідної медичної клініки".

За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.

Так, слідством встановлено, що  у 2019 та 2020 роках вінничанин уклав договори на надання таких послуг з громадянином Китайської Народної Республіки та подружжям киян, які за станом здоров’я  не могли мати дітей. Довірившись зловмисникам, потерпілі переказали на їх рахунки понад два мільйони гривень. 

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей, вказує СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

  • медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;
  • свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;
  • договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;
  • заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;
  • нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;
  • чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.
 

Організатору злочинної схеми та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру в шахрайстві.

35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а його спільниці – нічний домашній арешт.

За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, та встановлює потерпілих.

Нагадаємо: У липні 2021 року СБУ заявила про викриття на Харківщині схеми продажу немовлят за кордон: "дитина під ключ" коштувала $60 тисяч.

У серпні столичні правоохоронці теж викрили схему незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУВінницька областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: