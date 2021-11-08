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Малюська розповів, коли РНБО буде визначати перших олігархів

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:36
Фото: Facebook Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що перші засідання Ради національної безпеки та оборони, на яких будуть офіційно визнавати українських олігархів, можуть відбутися в другій половині травня 2022 року.

Джерело: повідомлення Малюськи у Facebook

Деталі: Малюська вказав, що найближчим часом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, а РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, і також розробить такий реєстр.

За словами міністра, введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ "будуть можливими уже з двадцятих числах травня".

Пряма мова Малюськи: "Минулої суботи Голос України опублікував закон про олігархів, а це означає що протягом наступних 180 днів олігархи мають зробити непростий вибір:

або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом

або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією)…

Тому, хто вирішить залишитись олігархом і після введення закону в дію закону, буде заборонено:

- фінансувати політичні партії

- бути покупцем об’єктів великої приватизації

- фінансувати політичну агітацію

Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі".

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Передісторія:

  • 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон.
  • Згідно із прийнятим законом, визначати олігархів буде РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводить в дію рішення РНБО президент.

Теми: РНБОМалюськаолігархи


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