Малюська розповів, коли РНБО буде визначати перших олігархів
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що перші засідання Ради національної безпеки та оборони, на яких будуть офіційно визнавати українських олігархів, можуть відбутися в другій половині травня 2022 року.
Джерело: повідомлення Малюськи у Facebook
Деталі: Малюська вказав, що найближчим часом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, а РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, і також розробить такий реєстр.
За словами міністра, введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ "будуть можливими уже з двадцятих числах травня".
Пряма мова Малюськи: "Минулої суботи Голос України опублікував закон про олігархів, а це означає що протягом наступних 180 днів олігархи мають зробити непростий вибір:
або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом
або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією)…
Тому, хто вирішить залишитись олігархом і після введення закону в дію закону, буде заборонено:
- фінансувати політичні партії
- бути покупцем об’єктів великої приватизації
- фінансувати політичну агітацію
Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі".
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Передісторія:
- 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон.
- Згідно із прийнятим законом, визначати олігархів буде РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводить в дію рішення РНБО президент.