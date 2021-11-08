США направили до України патрульні катери Island

Завантаження патрульних катерів у Балтіморі. Фото зі соцмереж Посольства США

Зі Сполучених Штатів Америки до Одеси вирушили два патрульні катери, передані в рамках військової допомоги Україні.

Джерело: twitter-сторінка посольства США в Україні

Деталі: Два катери класу Island відправилися до Одеси з американського порту Балтімор, штат Меріленд.

Ці катери є частиною безпекової допомоги розміром 2,5 млрд доларів, які США надають Україні з 2014 року.

У заяві посольства йдеться, що ці катери підвищать сумісність Військово-морських сил України з військами НАТО.

Що було раніше: 7 вересня екіпаж українських військовослужбовців прибув до США для проходження навчання на цих катерах. Посол України в США Оксана Маркарова писала у Facebook 22 жовтня, що в листопаді до України планують передати 3 таких патрульні катери.