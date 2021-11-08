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В Японії вперше за більш ніж рік ніхто не помер від коронавірусу

Понеділок, 8 листопада 2021, 15:55
Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP

В Японії вперше більше ніж за рік не зафіксували смертей від COVID-19 протягом дня.

Джерело: Reuters

Деталі: Місцеві ЗМІ вказують, що до неділі з 2 серпня 2020 року не було жодного дня без смерті від коронавірусу.

Повідомляється, що смертність від COVID-19 різко знизилися по всій Японії, коли зріс рівень вакцинації і вона охопила понад 70% населення.

За час пандемії в країні померло понад 18 тысяч людей.

Уряд Японії уже планує цієї зими розпочати ревакцинацію і працює над забезпеченням лікування на основі таблеток для легких випадків захворювання.

Передісторія:

  • Влітку 2021 року в Японії пройшли Олімпійські ігри без глядачів через поширення корона вірусу.

Теми: Японіякоронавірус


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