В Японії вперше за більш ніж рік ніхто не помер від коронавірусу
Понеділок, 8 листопада 2021, 15:55
В Японії вперше більше ніж за рік не зафіксували смертей від COVID-19 протягом дня.
Джерело: Reuters
Деталі: Місцеві ЗМІ вказують, що до неділі з 2 серпня 2020 року не було жодного дня без смерті від коронавірусу.
Повідомляється, що смертність від COVID-19 різко знизилися по всій Японії, коли зріс рівень вакцинації і вона охопила понад 70% населення.
За час пандемії в країні померло понад 18 тысяч людей.
Уряд Японії уже планує цієї зими розпочати ревакцинацію і працює над забезпеченням лікування на основі таблеток для легких випадків захворювання.
Передісторія:
- Влітку 2021 року в Японії пройшли Олімпійські ігри без глядачів через поширення корона вірусу.