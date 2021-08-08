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У Токіо розпочалася церемонія закриття Олімпіади-2020

Неділя, 8 серпня 2021, 14:10
Фото: Behrouz MEHRI/AFP

У столиці Японії на 68-тисячному Національному стадіоні проходить офіційна церемонія закриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Джерело: пряма трансляція

Деталі: Подивитися яскраву подію можна на каналі UA: Перший за цим посиланням.

Токійська Олімпіада мала відбутися 2020-го, але через пандемію її перенесли, і вона відбулася цього літа. Проте назву "Олімпіада-2020" організатори вирішили залишити.

На церемонії закриття на трибунах Національного стадіону присутні лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи, спонсори, журналісти.

На подію кожна країна делегувала одного представника, від України прапороносицею буде дворазова призерка Олімпійських Ігор у Токіо, веслувальниця Людмила Лузан.

Нагадаємо:

В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортЯпонія


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