Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна переживає пік пандемії – Ляшко

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:18
Україна переживає пік пандемії – Ляшко
Селекторна нарада Зеленського, фото Офісу президента

Епідемічні показники 2 останніх тижнів показують, що в Україні вдалося загальмувати темп зростання кількості хворих на Covid-19 та госпіталізацій, а висока смертність від коронавірусу обумовлена тим, що країна переживає пік пандемії.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, сайт президента

Деталі: Прем’єр повідомив, що тенденція до збільшення кількості хворих на Covid-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тисячі нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб.

Однак, за словами Шмигаля, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тисячі минулого тижня – та 34,3 тисячі тижнем раніше.

Нині 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. 

У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони.

У Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус. 

Голова МОЗ сказав, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, – і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих із коронавірусом. 

Селекторна нарада Зеленського
Селекторна нарада Зеленського
Офіс президента

Ляшко наголосив на важливості вакцинації, адже понад 95% госпіталізованих із Covid-19 – не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень. 

Міністр охорони здоров’я доповів, що загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами. 

В останні вихідні було зафіксоване зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: епідеміяCovid-2019Ляшко Вікторвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
епідемія
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: