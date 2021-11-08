Україна переживає пік пандемії – Ляшко
Епідемічні показники 2 останніх тижнів показують, що в Україні вдалося загальмувати темп зростання кількості хворих на Covid-19 та госпіталізацій, а висока смертність від коронавірусу обумовлена тим, що країна переживає пік пандемії.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, сайт президента
Деталі: Прем’єр повідомив, що тенденція до збільшення кількості хворих на Covid-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тисячі нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб.
Однак, за словами Шмигаля, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тисячі минулого тижня – та 34,3 тисячі тижнем раніше.
Нині 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.
У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони.
У Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус.
Голова МОЗ сказав, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, – і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих із коронавірусом.
Ляшко наголосив на важливості вакцинації, адже понад 95% госпіталізованих із Covid-19 – не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень.
Міністр охорони здоров’я доповів, що загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами.
В останні вихідні було зафіксоване зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.
Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП