Україна переживає пік пандемії – Ляшко

Епідемічні показники 2 останніх тижнів показують, що в Україні вдалося загальмувати темп зростання кількості хворих на Covid-19 та госпіталізацій, а висока смертність від коронавірусу обумовлена тим, що країна переживає пік пандемії.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, сайт президента

Деталі: Прем’єр повідомив, що тенденція до збільшення кількості хворих на Covid-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тисячі нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб.

Однак, за словами Шмигаля, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тисячі минулого тижня – та 34,3 тисячі тижнем раніше.

Нині 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони.

У Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус.

Голова МОЗ сказав, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, – і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих із коронавірусом.

Селекторна нарада Зеленського Офіс президента

Ляшко наголосив на важливості вакцинації, адже понад 95% госпіталізованих із Covid-19 – не щеплені проти коронавірусу. У таких громадян тяжчий перебіг хвороби і серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень.

Міністр охорони здоров’я доповів, що загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб – двома дозами.

В останні вихідні було зафіксоване зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються причини, чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП