Окупанти обстрілами змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
Понеділок, 8 листопада 2021, 16:29
Упродовж доби 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, поранених немає.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Павлопіль окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.
Українська правда