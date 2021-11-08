Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти обстрілами змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:29
фото: міноборони

Упродовж доби 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, поранених немає.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Павлопіль окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися

Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"

Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку – джерело

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

фотоСуд арештував очільника катівні бойовиків "Ізоляція"

Усі новини...
Донбас
Окупанти обстріляли газопровід, водоканал та лабораторію на Луганщині
Окупанти на Донбасі скидали з безпілотників гранати
СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази російської збройної агресії в Україні
Останні новини
02:50
Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів
01:44
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
00:45
Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
23:55
Мер Чернігова пояснив ставлення про НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС
23:21
Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій
22:53
США не вважають, що Росія використовує газ як зброю
22:39
Продюсера гурту KAZKA жорстоко побили: нападника затримали по гарячих слідах
22:26
Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту – інвестор в облігації компанії
22:19
Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"
22:15
Новини економіки: кінець пільгового періоду для "євроблях", приватизація "Центренерго"
Усі новини...