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Окупанти обстрілами змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:29
Окупанти обстрілами змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
фото: міноборони

Упродовж доби 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, поранених немає.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Павлопіль окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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