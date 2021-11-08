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У Грузії повідомили, що Саакашвілі перевезли до лікарні

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:49
ФОТО З FACEBOOK СААКАШВІЛІ

У Пенітенціарній службі Грузії підтвердили інформацію про те, що експрезидента Михеїла Саакашвілі перевели до Глданської лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews, цитуючи заяву відомства.

"Щоб запобігти погіршенню стану здоров’я і з огляду на збільшену небезпеку, ув’язнений Михеїл Саакашвілі переведений з 12-го пенітенціарного закладу у медичний заклад для звинувачених і засуджених №18. Ми поетапно надамо громадськості додаткову інформацію", - йдеться у заяві.

Перед цим мати експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що її сина вивезли з в’язниці у Руставі у невідомому напрямку - над в’язницею з’явився вертоліт, також звідти виїхали дві броньовані автомашини.

Згодом опозиційний телеканал "Мтаварі" повідомив, що Саакашвілі нібито повезли у військовий госпіталь в Горі. 

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги. 

Раніше у понеділок особистий лікар Саакашвілі заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Раніше в понеділок уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Теми: СаакашвіліГрузіяв'язниця


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