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Здоров’я Саакашвілі стрімко погіршується, треба лікарня з реанімацією – Денісова

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:12
Здоров’я Саакашвілі стрімко погіршується, треба лікарня з реанімацією – Денісова
Фото з Facebook Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що стан здоров’я громадянина України експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується, його необхідно перевести у лікарню, облаштовану для екстреної реанімації.

Джерело: Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі №12 у м. Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини.

Закликаю грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів".

Деталі: Денісова нагадала, що Саакашвілі з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів, які були призначені для "запобігання настанню летальних наслідків".

За словами омбудсмена, "спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів є нічим іншим як способом позбавлення його життя".

Вона закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадовців Грузії, а грузинську владу – терміново забезпечити Саакашвілі належним лікуванням, що може врятувати йому життя.

Що було раніге: Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою країни відео його "харчування".

Перед тим особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе казав, що стан здоров'я Саакашвілі погіршується, і він втратив 10% своєї ваги.

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Передісторія:

  • 1 жовтня рем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • Стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
  • 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГрузія
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