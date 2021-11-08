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Зеленський підписав закон про статус НАБУ

Понеділок, 8 листопада 2021, 19:28
володимир зеленський, фото: оп

Президент Володимир Зеленський закон стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України, який Рада ухвалила 19 жовтня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: В ОП нагадують, що документ усуває суперечності між Конституцією та законом про НАБУ, визначаючи, що Бюро є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Закон вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

У законопроєкті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом міністрів. Призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів.

Встановлюється також, що Кабінет міністрів "виключно за наявності підстав... приймає рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну".

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАБУзаконодавство


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