Зеленський підписав закон про статус НАБУ

Президент Володимир Зеленський закон стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України, який Рада ухвалила 19 жовтня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: В ОП нагадують, що документ усуває суперечності між Конституцією та законом про НАБУ, визначаючи, що Бюро є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Закон вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

У законопроєкті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом міністрів. Призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів.

Встановлюється також, що Кабінет міністрів "виключно за наявності підстав... приймає рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну".

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб.