Рада змінила статус НАБУ і привела його у відповідність до Конституції

Верховна Рада прийняла закон стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Джерело: повідомлення Верховної Ради, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За законопроект у другому читанні та в цілому на пленарному засіданні у вівторок проголосували 304 народні депутати.

Законопроект встановлює, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. До цього НАБУ було державним правоохоронним органом.

При цьому зазначено, що вимоги Кабінету міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує жодних додаткових заходів, пов'язаних із ліквідацією або реорганізацією органу.

Законопроект також вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

Відповідно до пропонованих змін, роботу НАБУ координує Кабмін у межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує.

У законопроекті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом міністрів. Призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів.

Встановлюється також, що Кабінет міністрів "виключно за наявності підстав... приймає рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну".

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, з яких трьох членів комісії пропонує Кабінет міністрів і ще трьох - Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до завершення терміну повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Прийняття закону привітав президент Володимир Зеленський.

Вітаю @verkhovna_rada з ухваленням важливого закону про #НАБУ #5459-1. Дякую всім 304 народним депутатам, які підтримали цей документ! Нарешті статус @nab_ukr унормовано відповідно до Конституції 🇺🇦. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2021

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