Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2"
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили протидію проєкту "Північний потік-2" і ситуацію на польсько-білоруському кордоні.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні.
Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.
Особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проєкту "Північний потік-2".
Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку-2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проєкту.
"Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.
Глави держав приділили окрему увагу перспективним проектам співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.
Крім того, президенти домовились про обмін візитами.
Нагадаємо: Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у вересні, що Росія вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.