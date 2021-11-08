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Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2"

Понеділок, 8 листопада 2021, 23:58
Зеленський обговорив з Дудою протидію Північному потоку-2
фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили протидію проєкту "Північний потік-2" і ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні.

Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.

Особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проєкту "Північний потік-2".

Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку-2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проєкту.

"Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.

Глави держав приділили окрему увагу перспективним проектам співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Крім того, президенти домовились про обмін візитами.

Нагадаємо: Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у вересні, що Росія вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДудаПівнічний потік-2
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