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Росія вже використовує "Північний потік-2" як зброю проти України – Єрмак

Субота, 11 вересня 2021, 10:17
Росія вже використовує Північний потік-2 як зброю проти України – Єрмак
фото Ельдара Сарахмана, УП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Джерело: Єрмак на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві

Пряма мова: "Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України".

"Вчора вже, за даними біржі IC Future, в ході торгів ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57.25 євро за мегават/год".

Деталі: Єрмак наголосив, що Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів у разі використання Росією "Північного потоку-2" як зброї.

"Дійсно ми чуємо і працюємо з нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, з Європою, з Німеччиною – для того, щоб Україна отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій того, що якщо (а ми вважаємо, що це вже відбувається) буде використаний цей проєкт, який ми вважаємо не економічним і розглядаємо виключно через призму нашої нацбезпеки, то будуть застосовані якісь кроки", - сказав він.

За словами Єрмака, механізм санкцій "дійсно працював".

Він зазначив, що під час зустрічі президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і під час візиту Зеленського до Вашингтону, "ми почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті в разі того, якщо настане час Ч"".

"Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір. Тому що ми маємо приклад Будапештського меморандуму. Сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам", - підкреслив Єрмак.

"Ми повинні усвідомлювати всі ризики. Я недаремно привів ціни вчорашнього дня – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була в Києві, повинні сьогодні вже перейти від слів до реальних справ і дій", - додав він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакПівнічний потік-2Росія
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