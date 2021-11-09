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Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid

Вівторок, 9 листопада 2021, 05:54
Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

7 листопада у світі діагностували понад 367 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Росії, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 50 тисяч, у Росії – понад 39 тисяч і в Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина. Україна – на 7 місці.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Богарія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 227 315 382 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 071 046 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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