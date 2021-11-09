833 людини померли від Covid за добу в Україні – знову антирекорд

За добу 8 листопада в Україні зафіксували 18 988 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 967 осіб, померли від ускладнень 833 хворих, одужали 16 609 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Це максимальна добова смертність від коронавірусу, попередній максимум – 793 випадки – був зафіксований 6 листопада (за п’ятницю 5 листопада).

Серед майже 19 тисяч нових хворих 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в цей понеділок у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і м. Київ (1204).

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Донецькій (89), Сумській (67) і Полтавській (64) областях, у Києві (53), Хмельницькій (46), Дніпропетровській (45), Запорізькій (44) та Миколаївській (43) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 107 489 осіб, із них 2 537 565 осіб одужали, а 73 390 хворих померли.

Тестувань за останню добу зробили 127 461: методом ПЛР – 53 555, методом ІФА – 14 861, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

Нагадаємо: 7 листопада у світі діагностували понад 367 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Летальних випадків найбільше було в Росії, Україні й США. За добовим приростом хворих Україна була на 7 місці у світі.