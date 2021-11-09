Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

833 людини померли від Covid за добу в Україні – знову антирекорд

Вівторок, 9 листопада 2021, 08:19
Фото КМДА

За добу 8 листопада в Україні зафіксували 18 988 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 967 осіб, померли від ускладнень 833 хворих, одужали 16 609 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Це максимальна добова смертність від коронавірусу, попередній максимум – 793 випадки – був зафіксований 6 листопада (за п’ятницю 5 листопада).

Серед майже 19 тисяч нових хворих 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в цей понеділок у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і м. Київ (1204).  

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Донецькій (89), Сумській (67) і Полтавській (64) областях, у Києві (53), Хмельницькій (46), Дніпропетровській (45), Запорізькій (44) та Миколаївській (43) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 107 489 осіб, із них 2 537 565 осіб одужали, а 73 390 хворих померли.

Тестувань за останню добу зробили 127 461: методом ПЛР – 53 555, методом ІФА – 14 861, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

Нагадаємо: 7 листопада у світі діагностували понад 367 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Летальних випадків найбільше було в Росії, Україні й США. За добовим приростом хворих Україна була на 7 місці у світі.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США не вважають, що Росія використовує газ як зброю

Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися

Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"

Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку – джерело

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

Усі новини...
Covid-2019
В НСЗУ розповіли, що робити, якщо COVID-сертифікат у "Дії" не генерується
На Дніпропетровщині посилили карантин
Україна переживає пік пандемії – Ляшко
Останні новини
03:50
У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр
02:50
Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів
01:44
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
00:45
Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
23:55
Мер Чернігова пояснив ставлення про НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС
23:21
Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій
22:53
США не вважають, що Росія використовує газ як зброю
22:39
Продюсера гурту KAZKA жорстоко побили: нападника затримали по гарячих слідах
22:26
Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту – інвестор в облігації компанії
22:19
Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"
Усі новини...