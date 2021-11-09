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Затримали головного воєнного злочинця в’язниці бойовиків "Ізоляція"

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:01

У Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куліковського.

Джерело: у Facebook журналіст і письменник Станіслав Асєєв, який свого часу був в'язнем цієї катівні

Пряма мова: "У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно.

P.S. Шановні колеги-журналісти, прошу поки не дзвонити, всі деталі пізніше".

 
фото "палича", яке публікує Асєєв

Оновлено: Пізніше СБУ підтвердила затримання бойовика. Його доставляють в суд.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

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Українська правда
Теми: тероризмКиївСБУ


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