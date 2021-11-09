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Очільника катівні бойовиків "Ізоляція" затримала контррозвідка СБУ

Вівторок, 9 листопада 2021, 12:08
фото СБУ

Колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" затримали у Києві контррозвідники СБУ.

Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у коментарі УП, директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко

Пряма мова: "Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність".

Деталі: Таким чином в СБУ підтвердили затримання головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куліковського, про затримання якого раніше повідомив колишній в'язень цієє катівні Станіслав Асєєв.

За даними спецслужби, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Речник МВС Артем Шевченко вказує, що досудове розслідування за чотирма статтями КК України стосовно Дениса "Палича" Куликівського здійснюють слідчі Національної поліції,

За словами Шевченка, підозри бойовику було заочно пред`явлено рік тому 29 жовтня 2020 року.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Журналіст і публіцист, бранець "ДНР" Станіслав Асєєв: Моя мрія – про все забути

Українська правда
Теми: тероризмСБУ


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