Ахметов приїхав у клуб Кабміну на прощання з померлим Звягільським

На церемонію прощання з покійним екснардепом і очільником уряду Юхимом Звягільським прийшли олігарх Ринат Ахметов та народна депутатка Юлія Тимошенко.

Джерело: "Укрінформ", "Новости Донбасса", репортаж телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Ахметова: "Я ніколи не уявляв без Юхима Леонідовича Донбас і Донбас не уявляв без Юхима Леонідовича... Це великий патріот Донбасу, це великий патріот України".

Деталі: Церемонія проходить у будівлі клубу Кабінету міністрів на вулиці Інститутській в Києві.

Клуб Кабінету міністрів на Інститутській ФОТО: Новости Донбасса

На церемонії журналісти помітили мера Києва Віталія Кличка, співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, голову фракції "ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, а також олігарха Рината Ахметова.

Ринат Ахметов біля будівлі ФОТО: Новости Донбасса

Ринат Ахметов і ексмер Донецька Олександр Лук'янченко ФОТО: Новости Донбасса

Крім того, з-поміж присутніх: колишні члени "Партії регіонів" Анна Герман, Анатолій Близнюк і Тетяна Бахтєва, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький, багаторічний мер Донецька Олександр Лук’янченко й уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Що було раніше: 6 листопада стало відомо про смерть Звягільського у віці 88 років.

Звягільський був народним депутатом I-VIII скликань, виконував обов'язки прем'єрміністра у 1993-1994 роках. Він є одним зі співзасновників Партії регіонів. Із 1979 року був директором шахти імені Засядька.

Звягільський був єдиним депутатом, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради.