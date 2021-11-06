Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

Субота, 6 листопада 2021, 13:30
фото Укрінформ

Колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єрміністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер у віці 88 років.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на помічника Звягільського Віталія Співака, Ігор Мосійчук у Facebook, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Причин смерті помічник не назвав.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що Звягільський помер у суботу в Інституті серця від ускладнень Covid-19.

Раніше ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляли, що Звягільського перевели в реанімацію через ускладнення від коронавірусу.

Довідка: Звягільський був народним депутатом 1-8 скликань, виконував обов'язки прем'єрміністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук. Один зі співзасновників та колишній член Партії регіонів. Із 1979 року був директором шахти імені Засядька.

Звягільський був єдиним депутатом, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради.

Оновлено: Разом з тим, як повідомив УП народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, у суботу відбувся похорон нардепа 3 і 4 скликань від Компартії Георгія Крючкова. Крючков помер 4 листопада, йому було 92 роки.

Українська правда
Теми: Звягільський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

відеоМіноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" своїм медійникам

Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Усі новини...
Звягільський
Зеленський призначив главою Миколаївської ОДА екс-податківця
Харківська облрада віддала Звягільському газове родовище
В "ДНР" анонсували "націоналізацію" шахти ім.Засядька
Останні новини
23:47
Саакашвілі продовжить голодувати у тюремній лікарні – омбудсмен
23:18
Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради
22:45
МЗС надіслало ноту Грузії через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні
22:23
В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського
22:10
Новини економіки: лист про зупинку електрики з Білорусі, ціни на газ під $1000
21:57
З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли
21:49
У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони
21:41
Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком
21:25
Нідерландська компанія розроблятиме дві нафтогазові ділянки в Україні
21:12
Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post
Усі новини...