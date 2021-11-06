Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

Колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єрміністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер у віці 88 років.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на помічника Звягільського Віталія Співака, Ігор Мосійчук у Facebook, Шуфрич у коментарі УП

Деталі: Причин смерті помічник не назвав.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що Звягільський помер у суботу в Інституті серця від ускладнень Covid-19.

Раніше ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляли, що Звягільського перевели в реанімацію через ускладнення від коронавірусу.

Довідка: Звягільський був народним депутатом 1-8 скликань, виконував обов'язки прем'єрміністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук. Один зі співзасновників та колишній член Партії регіонів. Із 1979 року був директором шахти імені Засядька.

Звягільський був єдиним депутатом, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради.

Оновлено: Разом з тим, як повідомив УП народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, у суботу відбувся похорон нардепа 3 і 4 скликань від Компартії Георгія Крючкова. Крючков помер 4 листопада, йому було 92 роки.